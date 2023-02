Am Januar ware 15.801 Persounen zu Lëtzebuerg bei der Adem ageschriwwen, 2,1% méi wéi ee Joer virdrun.

Domat läit de Chômagetaux bei 4.9 %. Just d'Zuel vu Laangzäitchômeuren ass, op e Joer gekuckt, net geklommen. D'Zuel vu fräie Plazen, déi gemellt goufen, ass op e Joer gekuckt ëm 2 % geklommen. Knapp 11.000 fräi Plaze waren am Januar ausgeschriwwen. Am meeschte ginn Auditeuren a Comptabele gesicht.

D'Zuelen iwwert d'Leit, déi Aarbecht sichen iwwert d'Patronen, déi Leit sichen, gi vun elo u méi detailléiert um Site vun der Adem presentéiert, huet d'Direktesch Isabelle Schlesser de Moie virun der Press annoncéiert. Well ëmmer méi Leit iwwer 45 Joer sech bei der Adem aschreiwen, soll eng Strategie ausgeschafft ginn, fir d'Kompetenze vun de Leit ze stäerken, sou den LSAP-Aarbechtsminister Georges Engel. Eng Etüd, déi dobäi hëllefe soll, géing dës Woch virgestallt ginn.