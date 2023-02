Ronn véier Joer no engem éischte Vott um Knuedler ass de Projet vun der neier Schoul um Kierchbierg aus dem Réibau eraus.

Geplangt ass am September 2024 eng Rentrée mam fäerdegen neie Gebai. D'Elterevertrieder kritiséieren d'Planung.

E Méindeg war um Kiem, nieft de Container, Straussefeier, dat natierlech a Presenz vun enge sëllege Schäffen a Conseilleren aus der Stad. D'Eltere freeë sech elo, dass hir Kanner fir d'Rentrée 24 - sou ass dat annoncéiert - an engem richtege Gebai kënnen an d’Schoul goen, warnen awer haut schonn, dass deen Ament vläicht schonn net méi genuch Plaz fir all d'Schüler wier. Dass schlecht oder falsch geplangt géif, ass den Elterevertrieder no iwwregens eng Kritik, déi fir sämtlech nei Stater Quartiere gëllt.

D'Elteren um Kiem kloen net eréischt zënter gëschter iwwer d'Container, an deenen hir Kanner am Summer schweessen, an iwwer de Foyer, deen ze kleng ass; d'Elterevertrieder enchaînéiere mam Reproche, dass mat hinnen iwwerhaapt net geschwat géif. Ze lues a falsch géif an der Gemeng reagéiert a gerechent, sou d'Kritik vun enger concernéierter Mamm vun hei.

Jo, et huet gedauert, seet d'Buergermeeschtesch, déi erkläert, dass ee wuel laang geplangt hätt, dass awer och den Environnement mat senger Autorisatioun op sech waarde gelooss hätt. Zënter engem Joer, wou een am Chantier wier, kéim een awer ganz gutt virun. Envisagéiert ass fir 2024 eng Rentrée an déi méi grouss Beffort-Schoul mat iwwer 200 Kanner am neie Gebai an ouni Container, sou d'Lydie Polfer.

D'Nabila Fiouane wunnt um Kiem an huet Kanner an der Schoul, si ass donieft Elterevertriederin an der Stater Schoulkommissioun. Mat 460 Kanner haut géingen déi 11 Klassesäll am neie Gebai net duer an d'Schoul wier 2024 schonn ze kleng. Et sief et géing ee ganz grouss Klasse maachen. Wann een ze vill Kanner beieneen hätt, géing dat op d'Käschte vun der Qualitéit vum Unterrecht, monéiert si.

Déi um Knuedler hätten einfach ze laang net no der Situatioun an der Anne Beffort Schoul gekuckt an och ze spéit mat Plangen ugefaangen, sou d'Meenung vun den Elterevertrieder.

Geplangt wier awer och eng zweet Schoul, op der Laangfuer, bei der Europaschoul, huet d'Buergermeeschtesch awer nach erkläert.

Kritik och an anere Quartieren



Och d'Gare soll e neit Gebai fir de Fondamental kréien. An och hei gesinn d'Elterevertrieder schwaarz. Se kënnt an d'Gliesener Strooss, do wou d'Police war, an an d'Adolphe Fischer.

Den Ament wieren d'Garer Kanner all ënnerdaach, mee an 10 Joer, wann de Quartier Nei Hollerech zum Beispill gebaut wier, bräicht ee méi eng grouss Schoul op der Gare, sou d'Lydie Polfer. Et wier een amgaangen déi ze plangen, d'Basis wier do, an et géif een d'Elteren, d'Awunner an d'Schoulpersonal mat abannen.

Och de Jean-Marc Cloos vertrëtt d'Intressie vun den Elteren an der Stater Schoulkommissioun. En Donneschdeg den Owend kritt all Intresséierten an der Schoul an der Stroossbuerger Strooss Informatiounen iwwer dat, wat geplangt ass. D'Stad géif mam Architektebüro "Baupiloten" zesummeschaffen. Bis elo wéisst een awer net, fir wéi vill Kanner déi nei Schoul soll geplangt ginn. Ob déi Garer Schüler, déi bis elo op Bouneweg léiere ginn, dann an Zukunft och an d'Glesenerstrooss kéimen oder net. Donieft wier et net an der Rei, dass am PAG fir de Quartier Nei Hollerech, guer keng Schoul virgesi wier. Dohinner kéimen awer 6.000 Leit wunnen – wat mat deene Kanner wier, wier och eng Inconnue.

Dat ganzt wier lächerlech an esou géif een an der Stad einfach net plangen, sou den Elterevertrieder, dee präziséiert, dass hien hei net als grénge Kandidat géing schwätzen.