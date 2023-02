Eng Persoun gouf blesséiert.

Am Lokale mellt de CGDIS ee Blesséierten e Méindeg am fréien Owend op der Escher Autobunn, wou sech op Héicht vu Leideleng en Auto an e Moto ze pake kruten.

D’Secouristen aus der Stad a vu Monnerech waren op der Plaz.