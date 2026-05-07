RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Conclusioun vun der Lëtzebuerger Banken-AssociatiounDe Bankesecteur zu Lëtzebuerg bleift weider stabil

Céline Eischen
D'ABBL huet op hirer Pressekonferenz op d'Joer 2025 zréckgekuckt.
Update: 07.05.2026 17:49
© Céline Eischen

Et wier ee Joer mat gudde Resultater an et géif een och weider international Acteuren op Lëtzebuerg kréien. D'Bilane si liicht ëm 2,29% geklommen, domat stabiliséiere sech d'Resultater vun de Banken op engem héijen Niveau.

Gläichzäiteg gëtt d'ABBL awer och ze bedenken, datt d'Käschte geklomme sinn, dat besonnesch duerch d'Salairen, mee awer och wéinst de Mesuren, déi fir d'Cybersécherheet néideg sinn.

Fir datt et sech och an Zukunft lount, als Finanzacteur op Lëtzebuerg ze kommen, wier et wichteg, ee fiskaalt Ëmfeld ze schafen, dat Investitiounen an d'Innovatioun am Finanzberäich méi attraktiv mécht, esou nach d'ABBL.

© Céline Eischen

Am meeschte gelies
Prozess ëm presuméiert Policegewalt a Vertuschung
"Mäin Häerz blutt fir de Beruff a gläichzäiteg schummen ech mech"
Video
Audio
SAMU am Asaz
Chauffer a schroem Accident tëscht Mamer a Bartreng liewensgeféierlech blesséiert
"Kee Spaass – NET DERWÄERT!!"
US-Geriicht publizéiert presuméierten Epstein-Abschidsbréif
Chantier soll Enn 2029 fäerdeg sinn
Iwwer eng Milliard Euro fir dat neit CHL-Gebai
Video
Fotoen
27
Champions League
PSG eliminéiert Bayern no 1:1 am Retourmatch a spillt an der Finall géint Arsenal
Video
94
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Well d'Begrënnung vum Virkafsrecht net respektéiert gouf
Inneministère annuléiert Decisioun vum Dippecher Gemengerot
Vermësst zanter dem 1. Mee
Wie weess, wou d'Sedraa Kawan Abdulrazzaq Al-Isawi ass?
Prozess iwwer Accident mat Äisskulptur op Chrëschtmaart
12 respektiv 9 Méint Prisong mat integralem Sursis géint zwee vun den 3 Sculpteure plus Geldstrofe gefrot wéinst Homicide involontaire
Parquet
Bal 46 Kilo Cannabis um Findel saiséiert
Um Mëttwoch
Vill Verstéiss bei grousser Verkéierskontroll op der Liaison Micheville
Op de St. Petersburg Economic Forum
Fernand Kartheiser probéiert, EU-Parlamentarier fir Rees a Russland ze rekrutéieren
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.