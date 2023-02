Et war déi éischte Kéier, dass sou ee Recensement gemaach gouf. 66 Leit waren dofir an de 24 Quartieren an der Stad ënnerwee, fir d'Sans-abrien ze befroen.

D'Aktioun war eng Initiative vum Familljeministère an koordinéiert vun der ASBL Inter-Actions. 142 Betraffen goufen op der Strooss befrot, 38 a Strukturen a 17 am Spidol. Well de Recensement awer just op engem Dag gemaach gi wier, missten d’Resultater och just als Momentopnam ugesi ginn, sou d‘Autoritéiten. Vun den 197 Leit hu sech och 130 dozou bereet erkläert, e Questionnaire mat Froen auszefëllen, fir kënne méi iwwer hir Hannergrënn a Bedierfnesser erauszefannen. Als Grond fir hir Situatioun hunn déi meescht Schwieregkeeten, fir eng Wunneng ze fannen ewéi och finanziell a familiär Problemer genannt. E weidere Constat ass, dass vill méi Männer op der Strooss liewen, wéi Fraen. Vun den 197 Persounen sinn et 169 Männer an 28 Fraen. 83 Prozent sinn aus der EU, wouvunner nach emol 24 Prozent déi Lëtzebuerger Nationalitéit hunn. 58 Prozent liewen zanter iwwer engem Joer op der Strooss. Mat 33,85 Prozent lieft de Groussdeel souguer schonn zanter iwwer fënnef Joer op der Strooss. Links PDF: Rapport final

PDF: Infographie