Fir déi 1.600 Salariéë vun der Stad Lëtzebuerg gëtt et en neie Kollektivvertrag.

D'Gewerkschaften OGBL, LCGB, d'Associatioun NVGL an de Schäfferot si sech no laange Verhandlungen eens ginn.

D'Syndikater schwätzen an engem Communiqué vun engem Paradigmewiessel.

D'Aarbechts- a Congés-Zäite géingen nei gereegelt, an den Equiliber tëscht Schaff- a Privatliewe verbessert ginn.

D'Loun-Grille gouf nei strukturéiert.

Et kommen nei Allocatioune fir Personal an héije Positiounen.

D'Allocatioun fir Gezei, Vakanz an Iesse gëtt fir jiddereen ëm e Véierel erop gesat a läit elo bei 456 Euro Brutto de Mount.

De Kollektivvertrag gëllt réckwierkend op den 1. Januar a bis Enn Dezember 2025. Viséiert sinn 1.600 Salariéen. Am ganze schaffe méi wéi 4.000 Leit fir d'Gemeng Lëtzebuerg.