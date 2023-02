Wéi d'Gemeng Dikrech an de Soziale Medie matdeelt, koum et op Fuessonndeg um Parking vun der Al Seeërei zu engem Akt vu Vandalismus.

Um spéide Sonndeg den Owend wier géint 22.45 Auer en Defibrillator beim Parking muttwëlleg zerstéiert ginn. Defibrillatore ginn ënner anerem bei Häerzrhythmusstéierungen agesat a kënnen an esou geféierlechen Noutfäll Liewe retten.

Vun der Gemeng ass et dowéinst den Opruff, sech bei der Police Dikrech ënnert der Nummer 24 48 01 00 0 ze mellen, wann een Informatiounen huet, déi zu der Opklärung vun der "mënscheveruechtender Aktioun" bäidroe kéinten.

E Sonndeg war zu Dikrech nees déi traditionell Kavalkad gefeiert ginn. Eng 20.000 Fuesgecken zéien do am Schnëtt all Joers duerch d'Stroossen.