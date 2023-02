Bei Prouwen, déi vum Kéis geholl goufen, goufen E-coli-Bakterië festgestallt.

D'Escherichia coli 026-Bakterie maache sech an der Woch nom Konsum vum Kéis bemierkbar, dat duerch Mo- an Daarm-Problemer an eventuellem Féiwer. Donieft kënnen, grad bei Kanner, och Problemer mat den Nieren optrieden.

De Kéis gouf hei zu Lëtzebuerg vu Lidl verkaf. Betraff sinn déi Produiten, déi sech bis de 5. Mäerz halen an de Code 3473220020023 hunn. Vun den Autoritéite gëtt de Leit ofgeroden, fir dëse Produit ze konsuméieren.

De Communiqué



Rappel : Neufchâtel Artisanal Villiers de la marque Neufchâtel