E Freideg am Nomëtteg géint 17 Auer huet d'Police zu Esch an der rue d'Audun missten intervenéieren. Zwee Motarden an een Automobilist hunn do gestridden. Eng Persoun soll eng Matraque an der Hand gehat hunn. D'Policebeamten haten bei hirer Arrivée nämlech nach observéiert, ewéi en Objet iwwer den Zonk geflunn ass. Si hunn deemno net gesinn, wie Proprietär vun der Matraque ass, an d'Persounen hu sech géigesäiteg beschëllegt. De Parquet gouf informéiert an op Uerder vun deem gouf déi illegal Waff beschlagnaamt an d'Spueresécherung geruff. Wéi et heescht soll e liichten Accident d'Ursaach vum Sträit gewiescht sinn. D'Enquête leeft.