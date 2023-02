Géint 17.40 Auer e Sonndeg den Owend war um CR226 tëscht Izeg a Conter en Auto an de Gruef geroden.

Zwou Persoune goufen hei blesséiert. Zwou Ambulanzen an de Samu aus der Stad waren op der Plaz.

Um 8.05 Auer e Méindeg de Moien hat dann zu Kruuchten am Huele Wee e Kamäin gebrannt. D'Pompjeeë vun Noumer, Biissen an aus der Nordstad waren hei an den Asaz geruff ginn. Blesséierter goufen et keng.