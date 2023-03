Den Héichschoulminister Meisch an d'Uni Lëtzebuerg hunn e Mëttwoch en neie Pädagogik-Bachelor fir Quereinsteiger presentéiert.

09/03/2023 Neie Pedagogik-Bachelor fir Quereinsteiger Reportage: Fanny Kinsch

Bis zu 240 Studente kënne sech fir d'nächst Joer an deem neie Bachelor op der Uni Lëtzebuerg aschreiwen. An engem Joer kënne Studente mat engem Bachelor an engem anere Fach sech als Enseignant ausbilde loossen. Just am Cycle 1, also am Précoce, an an der Spillschoul kann een domat net schaffen. Et muss een zwee Joer am Plaz ee Joer Stage maachen an et huet een och eng obligatoresch Formatioun vun 100 Stonnen.

De Communiqué vum Bildungsministère

Claude Meisch a participé au Conseil des ministres de l'Éducation de l'UE (07.03.2023)

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a participé au conseil des ministres de l'Éducation de l'Union européenne (UE) le 7 mars 2023 à Bruxelles. Le conseil, présidé par Lotte Edholm, ministre de l'Éducation de la Suède, a tenu un débat d'orientation sur la profession enseignante. Celle-ci est essentielle pour assurer une éducation de qualité, mais connait une pénurie plus ou moins sévère dans de nombreux États membres de l'UE.

Les ministres de l'Éducation ont échangé sur les mesures prises dans les différents États membres pour pallier ce manque d'enseignants. Dans son intervention, Claude Meisch a souligné que « le métier d'enseignant est essentiel pour le développement de nos sociétés, et demeurera un métier d'une importance cruciale. »

La valorisation de la profession, la qualité de la formation initiale et continue, la multiplication des opportunités de carrière et l'attention accrue au bien-être des enseignants sont quelques-unes des mesures phares discutées par les ministres. Les gouvernements recrutent de plus en plus de jeunes qui ont des qualifications diverses, mais également des personnes qui ont des expériences professionnelles dans d'autres domaines. Une plus grande mobilité parmi les carrières possibles dans le système éducatif, qui permettrait de prendre des responsabilités diverses, a été évoquée comme facteur d'attractivité de la profession.

Le Luxembourg soutient l'initiative proposée par la Belgique d'organiser une année européenne des enseignants. Les ministres ont notamment retenu d'encourager une plus grande mobilité des enseignants au sein de l'Europe, qui leur permettra d'acquérir des expériences au niveau international. Les ministres envisagent aussi une plus grande collaboration au niveau européen pour suivre l'évolution du métier de l'enseignant.

Les ministres ont également approuvé des conclusions sur les aptitudes et les compétences pour la transition verte.