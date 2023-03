D'Ëmweltministesch Joëlle Welfring an de Parteipresident Meris Sehovic ginn am Süde fir déi Gréng als Spëtzekandidaten mat an d'Chamberwalen.

Déi Decisioun ass e Mëttwoch den Owend um Bezierkskongress vun der Partei gefall. Wien déi aner 21 Kandidate sinn, gëtt Enn Juni ugangs Juli offiziell festgehalen. Links PDF: D'Schreiwes vun Déi Gréng Süden