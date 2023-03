Déi Meenung vertrëtt den däitsche Jurist a fréiere Prisongsdirekter Dr. Thomas Galli, deen e Mëttwoch e Virtrag zu Dummeldeng hält.

Op Invitatioun vun der Associatioun "eran, eraus, an elo?" hält den Dr. Thomas Galli e Mëttwoch e Virtrag zu Dummeldeng.

Et wier net sënnvoll, Leit wéinst Bagatelldelikter an de Prisong ze stiechen, wou se dann zu e puer Honnert zesumme wieren a sech do wéinst mangelhafte soziale Virbiller kriminaliséieren.

Wéi kann dann eng méi human a fir d'Gesellschaft sënnvoll Strof ausgesinn? Doriwwer hu mir mam Kriminolog a Psycholog diskutéiert. Lëtzebuerg hätt duerch seng Ressourcen a seng relativ kleng Populatioun d'Potential, Virreider an enger neier Zort vu Strofrecht ze ginn.

De kompletten Interview mam Dr. Thomas Galli