D'Police, zesumme mat der Spezialunitéit, der Hondsstaffel an dem Policehelikopter waren um Mëttwoch de Mëtteg ëm d'Schlass zu Beggen am Asaz.

Dëst, well hinnen e verdächtege Géigestand virun der russescher Ambassade gemellt gouf, esou d'Police. Wéi et heescht, wier et awer e falschen Alarm gewiescht. Den Asaz konnt no kuerzer Zäit ofgeschloss ginn.