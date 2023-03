E Freideg huet d'Finanzministesch um Bord vun enger Pressekonferenz op de Fait, dass de Credit Suisse sech a finanzielle Schwieregkeete befënnt, reagéiert.

D’Clienten vu Lëtzebuerger Banke bräichte sech keng Suergen ze maachen, esou d'Yuriko Backes. Nodeems de Credit Suisse a finanziell Schwieregkeete geroden ass, stéinge si an hire Ministère a permanentem Kontakt mat den Institutiounen an Autoritéiten, haaptsächlech der Iwwerwaachungskommissioun vun der Finanzplaz CSSF.

Et géing een d'Situatioun all Dag vu ganz no suivéieren. Aktuell géing et, wéi d’CSSF scho géigeniwwer RTL sot, keng Risike fir d’Lëtzebuerger Finanzplaz ginn. Och net fir d'Lëtzebuerger Filial vu Creidt Suisse. D'Fro vun enger eventueller staatlecher Interventioun géing sech hei am Land aktuell guer net stellen, sou d’Yuriko Backes.