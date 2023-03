Am Lokale mellt de CGDIS eng ganz Rei Accidenter op de Stroossen.

Am Lokale mellt de CGDIS eng ganz Rei Accidenter op de Stroossen.

An der Stroossbuerger Strooss an der Gare sinn e Freideg am spéide Mëtten 2 Autoen net laanschtenee komm. 1 Persoun gouf blesséiert.

An der Réimescher Strooss zu Mutfert kruten sech owes e Bus an en Auto ze paken. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.

Géint Véierel op 8 e Freideg den Owend goufe bei engem Accident mat zwee Gefierer zwou Persoune blesséiert. An der Nuecht gouf et 1 Blesséierten tëscht Schous an Angelsbierg.

Doriwwer eraus mellt de CGDIS zwou Interventiounen am Süde vum Land well en Auto, respektiv Holz gebrannt huet. Hei gouf kee verwonnt.