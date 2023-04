Demenz ass zu Lëtzebuerg déi 5. heefegst Doudesursaach, an d'Fäll solle bis 2050 staark klammen.

Datt d'Zuelen esou staark klammen, ass kee Wonner, well den Haaptrisikofacteur fir d'Krankheet ass den Alter, an d'Leit ginn nu emol ëmmer méi al.

Eng Méiglechkeet, d'Krankheet ze heelen oder op d'mannst emol ze stoppen, gëtt et bis ewell net. Dobäi géif esou e Medikament eng grouss Erliichterung fir d'Patienten, awer och fir de Gesondheetssecteur bedeiten. De Molekularbiolog Christian Jung ass Member vun enger Venture Capital, déi nei Fuerschung un esou engem Medikament finanzéiert an nei Weeër wëllt goen.

Demenz, besonnesch Alzheimer, féiert dozou, dass Deeler vum Gehier reegelrecht ofstierwen. Bei alle Patiente fanne sech dann Oflagerungen aus Proteinnen, dem Beta Amiloyd an den Tauprotein. Bis ewell huet ee sech an der Fuerschung dowéinst drop konzentréiert, déi Oflagerungen nees aus dem Kapp erauszekréien, fir d'Vergiessen ze stoppen. En neit Medikament aus den USA kritt déi och ewech, mee den Effekt op déi kognitiv Leeschtung vum Patient wier geréng: "Déi grouss Fro ass, ob d'Patienten oder hir Famill dat iwwerhaapt mierken, dass hiren Zoustand méi laang stabiliséiert ass", relativéiert de Christian Jung.

Dobäi komme staark Niewewierkungen, an och zougelooss ass d'Medikament an der EU nach net.

Eng nei Approche

Fir de Christian Jung brauch et dofir anere Weeër, fir de Verlaf ze stoppen oder op d'mannst drastesch ze bremsen. Een neien Usaz: Bei enger Demenz entsti kleng Entzündungen am Gehier, sougenannte Mikroinflammatiounen.

"Déi Zellen heesche Microglia, déi dann dereguléiert ginn. A Microglia si ganz wichteg am Gehier, well déi sinn dofir zoustänneg, fir al Zellen ze entfernen, och fir al Proteiner ze entfernen, fir Pathogener ze entfernen, fir sécher ze stellen, dass d'Blutt-Hirnschranke intakt bleift. Dat sinn also ganz wichteg Zellen, déi nëmmen am Kapp existéieren, an déi ginn dereguléiert. Dofir ass zum Beispill een Usaz, fir déi Zelle rëm an en Normalzoustand ze beweegen, fir dann ze verhënneren, dass déi weider déi negativ Effekter op d‘Neuronen hunn."

Donieft géing een och probéieren, d'Schied an den Zelle selwer ze limitéieren. Eng komplett Heelung wier awer onwarscheinlech.

De Gesondheetssystem kënnt u seng Grenzen

Ma wann näischt geschitt, wier de Gesondheetssecteur bis 2050 mat Demenzpatienten iwwerfuerdert. Dräimol méi Fäll wéi elo sollen et bis da ginn, also eng 140 Millioune weltwäit. Dass ëmmer méi an och méi jonk Leit kommen, mierkt een och bei der Lëtzebuerger Associatioun fir Alzheimer (ALA).

D'Fleeg wier e Fulltime-Job, dee vill Zäit a Personal kascht. D'Käschte fir den Traitement vun Demenzpatiente sinn elo schonn enorm - mat 1,3 Billiounen Dollar. Mat éischte Resultater aus den neie Studie rechent een a 5 bis 10 Joer.