De Minister Henri Kox äntwert op d’parlamentaresch Fro vum Deputéierte Mars Di Bartolomeo mat iwwer 30 weidere Froen.

D’Lëscht vu Froen an der Äntwert vum Logementsminister op d’parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo "dréckt aus, datt et am Logement eng ganz Rei Sujete ginn, iwwert déi de Ministère gären eng besser Datelag hätt a wéilt fuerschen"». Wéinst begrenzte Ressource wier dat bis elo net an deem Ausmooss méiglech gewiescht. Woubäi d’Recherchë vum Observatoire de l’Habitat d’Datelag zum Logement an dëser Legislatur wesentlech verbessert hunn. Esou huet de Ministère op eis Nofro reagéiert, nodeems d’RTL-Redaktioun iwwerrascht war vu senger Äntwert op d’parlamentaresch Fro, an där de Minister mat iwwer 30 Froen äntwert.

De Mars di Bartolomeo wollt vum Logementsminister wëssen, wéi et ëm Leit aus Lëtzebuerg steet, déi an d’Grenzregioun geplënnert sinn. Wat sinn do d’Grënn, wat sinn d’Virdeeler oder d'Desavantagë vun esou engem Choix? An enger éischter Äntwert krut den LSAP-Deputéierte vum grénge Minister präziséiert, dass ee keng aner Donnéeën hätt wéi déi, déi een um Internet-Site vum Statec fënnt. De Mars Di Bartolomeo huet beim Henri Kox nogehaakt, well hien op deem Site näischt weider Konkretes fonnt huet. De Statec hätt just Donnéeën iwwer Leit, déi hei am Land wunnen. Dowéinst d’zousätzlech Fro un de Logementsminister, ob déi Migratioun vu Leit aus Lëtzebuerg Richtung dat not Ausland net eng nei Analys néideg géif maachen.

D’Äntwert vum Logementsminister op dës Fro besteet aus iwwer 30 anere Froen mat derbäi Tëschefroen. Alles am Kontext Logement awer och alles ouni iergend eng Äntwert vum Ressortminister. Dat geet vum bezuelbare Wunnraum, iwwer den Impakt vun neie Logementer op de Äerderwiermung, d’Duerchschnëtts-Wunnfläch pro Awunner, iwwer d’Effete vun enger Mobiliséierungstax fir brooch Terrainen am Perimeter op de Marché ze kréien etc.

Wéi gesot lauter Froe vum Minister ouni Äntwert op eng parlamentaresch Fro.

Hei d'Lëscht u Géigefroen:

- Comment faire en sorte que le secteur privé de l’immobilier développe davantage de logements

répondant à la capacité de financement des ménages à revenu moyen au Luxembourg ?



- Quelle est la part de la rente foncière dans le développement des prix de l’immobilier au

Luxembourg au cours des vingt dernières années ?



- Quelle est l’évolution des caractéristiques socio-économiques des primo-acquéreurs au

Luxembourg au cours des vingt dernières années ?



- Comment minimiser l’impact du développement de nouveaux logements sur le réchauffement

climatique ?



- Comment assurer le vivre-ensemble dans des quartiers citadins qui se densifient ?



- Quelle est la surface habitable par tête d’habitant en moyenne et selon les régions et les

catégories d’âge ou de situation socio-économiques au Luxembourg ? Comment ces moyennes se

comparent-elles avec les moyennes des pays limitrophes ?



- Quelle serait la surface habitable par tête d’habitant utile et nécessaire pour réussir les défis du

développement durable ?



- Quel est l’imaginaire du logement abordable préféré pour les jeunes, les 60+, les familles ?



Comment cet imaginaire a-t-il évolué depuis les années 80 ? Est-ce que le stock des logements du

pays correspond à cet imaginaire ?



- Comment mobiliser les potentiels résidentiels pour mieux utiliser les surfaces d’habitation

disponibles au Luxembourg tout en renforçant la résilience économique des ménages ?



- Quel impact présente un impôt de mobilisation du potentiel foncier sur la disposition des

propriétaires de développer leur réserve foncière destinée à l’habitat ? Quelle corrélation entre

le niveau du taux de l’imposition et le développement de logements ?



- Comment assurer que l’impôt de mobilisation du potentiel foncier pour le développement du

logement n’ait pas d’impact négatif sur l’évolution des prix tout en assurant un développement

résidentiel conforme au PDAT ?



- Quel impact présente un impôt sur les logements non occupés sur la disposition des propriétaires

de mettre ces logements en location ? Quelle serait l’impact d’une offre plus étoffée de la Gestion

locative sociale sur la mobilisation de logements non occupés ?



- Comment évaluer l’impact de la masse monétaire (M3) sur l’évolution des prix de l’immobilier en

Europe ?



- Pourquoi les bénéficiaires potentiels de la subvention de loyer ne profitent pas davantage des

aides à la location mises en place par le gouvernement ?



- Quel est le taux de recours aux autres aides individuelles en matière d’accès à la propriété ?

- Comment évaluer plus précisément les coûts de la mise en oeuvre d’une Gestion locative sociale

pour son acteur ?



- Comment améliorer la productivité du secteur de la construction alors que celui-ci est en baisse

constante ? Comment assurer que le secteur de la construction devienne précurseur dans l’usage

de matières de construction renouvelables ?



- Comment promouvoir l’économie circulaire dans la construction ?



- Comme faire en sorte que les responsable politiques communaux accueillent plus ouvertement

le développement de logement abordable dans leurs communes, notamment sur les anciennes

friches industrielles ?



- Comment définir la mixité sociale ? Est-ce qu’il existe une « mixité sociale saine » ?



- Y a-t-il des critères de mixité sociale à mettre en oeuvre au niveau du développement urbain ?

- Quels sont les facteurs psychiques, économiques, sociaux et culturels de fragilisation des ménages

à revenus faibles ?



- Quels sont les facteurs psychiques, économiques, sociaux et culturels de fragilisation des ménages

à revenus élevés ?



- Quels liens entre diversité des habitants d’une résidence et résilience du vivre ensemble ?



- Quel accompagnement est nécessaire et utile pour mener à bien le vivre-ensemble d’une

communauté résidentielle présentant une grande diversité économique, sociale et culturelle ?



- Quel accompagnement est nécessaire et utile pour mener à bien le vivre-ensemble d’une

communauté de quartier présentant une grande diversité économique, sociale et culturelle ?



- Quel impact revient à la mixité scolaire sur le bon vivre-ensemble au sein d’un quartier ?



- Comment définir la « gentrification » ? Dans quels quartiers des grandes localités du Luxembourg

peut-on constater une « gentrification » ?



- Comment réussir la transition énergétique en matière de logement dans les quartiers populaires ?

Comment identifier des quartiers populaires au Luxembourg ?



- Quelles améliorations sont nécessaires pour faire du dispositif des Commissions de loyer une

instance de médiation efficace en amont de la Justice de Paix ?



- Quelle est l’évolution de la taille des entreprises actives dans le développement du logement ?