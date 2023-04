En Dënschdeg am Nomëtteg huet d'Finanzministesch Yuriko Backes de Programm fir Wuesstem a Stabilitéit an der Chamber presentéiert.

Trotz engem konjunkturell a geopolitesch schwieregem Hannergrond hätt een zesumme mat de Sozialpartner um Niveau vun den Aarbechtsplazen, der Kafkraaft an der Inflatioun Mesuren decidéiert, déi d'Land stäerken.

All d'Mesuren déi geholl goufe kaschten dëst Joer 425 Milliounen Euro. 2024 wäerten et iwwer 900 Milliounen sinn. Der Yuriko Backes no, wieren dës Suen gutt investéiert:

"Jo déi Mesurë kaschten, mä si kaschten net ze vill. De Präis, näischt ze maachen, wier vill méi héich gewiescht, op sozialem Plang, an op ekonomeschem Plang. Lëtzebuerg ka sech déi Mesuren och dofir leeschten, well dës

Regierung responsabel mat den ëffentleche Finanzen ëmgeet."

Iwwerdeems huet d'Ministesch dorop higewisen, dass den Iwwerschoss bei der Sécurité sociale wéinst der demografescher Entwécklung progressiv erofgeet. Dat wier eng strukturell Erausfuerderung, där d'Land sech mëttelfristeg stelle misst.

Ënnert der ganzer Panoplie vu Sujeten a Chifferen goung et och ëm de Problem beim Logement. Déi ëffentlech Hand wëll a Logementsprojeten investéieren. Et wier awer net um Staat, de Promoteuren hir Margen ze garantéieren.