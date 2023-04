Wéi all éischte Méindeg vum Mount ginn am Land nees d'Sireene getest. An e puer Gemengen am Land ginn ausserdeem Warn-SMSen erausgeschéckt.

Vun de Warn-SMSe betraff, sinn d'Gemenge Clierf, Parc Housen, Pëtschent, Ëlwen, Veianen, Wäiswampech a Wëntger. Och gëtt eng Notifikatioun iwwer d'App GouvAlert erausgeschéckt. Den Inneministère präziséiert an dem Kontext och, datt net jiddereen d'SMS de selwechte Moment kréie wäert. Links PDF: Communiqué mat weidere Präzisiounen