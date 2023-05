Zejoert war mat ronn 47.000 gemellten oppene Plazen ee Rekordjoer. 2023 dréit et do méi lues.

Adem/Reportage Jean-Marc Sturm

Zënter Mëtt d'lescht Joer gëtt de Sputt tëscht den Demanden an den Offeren nees méi grouss bei engem Chômage deen dem STATEC no mëttelfristeg weider an der Hausse wäert sinn.

De Schong dréckt weider beim Laangzäitchômage an anere Leit, déi schwéier ze placéiere sinn. D’Forschette tëscht dem Profil vun den Demandeuren an deem, wat an de Offeren verlaangt gëtt, ass nees an der Hausse.

E besonneschen Accent leet een op déi Jonk, déi a Krisenzäiten dacks déi Vulnerabelst sinn.

D’Zukunft ass bei der ADEM digital, bei de Servicen, déi een ubitt a bei der Analys vum Aarbechtsmaart.

D'Isabelle Schlesser ass dann och Invitée vun der Redaktioun um Mëttwoch ze Moien.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Une agence en prise directe avec le marché de l'emploi (23.05.2023)

Communiqué par : Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)L'ADEM présente son rapport annuel 2022 et les avancées de sa stratégie «ADEM2025».

Lors d'une conférence de presse en présence de Georges Engel, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Isabelle Schlesser, directrice de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM), a présenté le rapport annuel 2022 et les premiers résultats de la stratégie ADEM2025.

«L'ADEM doit être prête à attaquer les grands défis de demain. Avec la stratégie ADEM2025, elle s'est donné les outils nécessaires pour offrir des services pertinents à ses clients, qu'ils soient demandeurs d'emploi, employeurs ou salariés en quête d'une réorientation professionnelle», a souligné le ministre lors de son introduction.

L'année 2022 a confirmé une embellie sur le marché de l'emploi. Établi à 5,2% en décembre 2021, le taux de chômage (corrigé des variations saisonnières) a affiché des signaux encourageants tout au long de l'année, en se maintenant sous la barre des 5%. Avec 4,8% d'actifs sans emploi fin décembre 2022, il était même plus bas qu'avant la crise sanitaire. Actuellement, le nombre de demandeurs d'emploi est cependant à la hausse, sauf dans la catégorie des personnes dont la durée d'inscription est supérieure à 12 mois.

Le taux de chômage s'établit au 30 avril 2023 à 4,9%.

Il existe d'importantes disparités selon les catégories de demandeurs d'emploi, l'âge et les statuts de salarié handicapé et/ou reclassé étant les principaux freins au retour à l'emploi. La hausse des nouvelles inscriptions auprès de l'ADEM concerne ainsi majoritairement des personnes de plus de 45 ans.

L'année 2022 a été marquée également par le nombre record de postes vacants déclarés à l'ADEM par les employeurs: 46.926. Ce chiffre constitue un record historique, représentant une hausse de près de 10% entre 2021 et 2022, et de près de 20% par rapport à 2019, l'année précédant la crise sanitaire. Il témoigne, tout d'abord, d'une reprise réelle et puissante de l'activité économique, ainsi que d'un partenariat de plus en plus étroit, et de confiance, entre l'ADEM et les entreprises luxembourgeoises. Il démontre par ailleurs que les employeurs continuent de faire face à d'importantes pénuries de main-d'œuvre qualifiée: un nombre important de ces postes ne peuvent être pourvus, faute de candidats disposant des compétences requises par les employeurs.

Pour soutenir un marché de l'emploi dynamique et résilient et pallier ce skills gap, «l'ADEM marque sa volonté d'anticiper les évolutions, d'améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi et de faciliter les recrutements», a indiqué Isabelle Schlesser. À commencer par un renforcement de son Service statistiques, avec des actions ciblées pour renforcer la connaissance d'indicateurs tels que les compétences disponibles et demandées, garantir une bonne gouvernance des données et de les rendre facilement accessibles.

Désormais, des tableaux interactifs publics permettent de suivre l'évolution des chiffres-clés et des vidéos présentant les grandes tendances dans dix secteurs d'activité sont accessibles sur le portail de l'emploi.

La capacité de l'ADEM à réagir rapidement à des événements inattendus a été mise à l'épreuve au printemps 2022, lorsque, contraints de quitter leur pays en raison de la guerre, un grand nombre de réfugiés ukrainiens ont bénéficié du statut de protection temporaire, leur donnant une possibilité d'accès direct au marché de l'emploi. Une cellule spécialisée dans l'accueil des demandeurs d'emploi ukrainiens a été rapidement créée au sein de l'agence de l'ADEM à Luxembourg-Ville. Sur la période du 15 mars au 31 décembre 2022, l'ADEM a traité près de 1.500 dossiers de réfugiés venant d'Ukraine et a contribué à leur insertion professionnelle.

L'ADEM est également un acteur majeur dans le soutien aux employeurs en matière d'attraction des talents. Ses actions se diversifient, tant sur le fond que sur la forme, avec un nombre inédit d'événements, une plateforme reconnue au niveau européen (work-in-luxembourg.lu) et des coopérations internationales toujours plus solides.

De plus, elle multiplie et renforce ses collaborations avec les acteurs de la formation et les employeurs pour concevoir des formations professionnelles initiales et continues adaptées aux besoins du marché de l'emploi et propose de nombreux programmes intensifs ainsi que du coaching personnalisé. En 2022, 3.434 demandeurs d'emploi ont bénéficié d'au moins une formation au cours de l'année et près de 4.000 participations ont été enregistrées au total.

L'ADEM développe également des mesures destinées à promouvoir l'apprentissage et la formation tout au long de la vie. «Le nouveau Service salariés a pour mission de sécuriser les parcours professionnels des salariés actifs, pour agir de manière préventive contre le chômage avec, notamment, la formation continue des salariés et l'accompagnement des employeurs dans la gestion prévisionnelle de leur personnel et de leurs compétences (workforce planning)», explique Isabelle Schlesser. «Le service sera en charge du futur plan d'aide à la formation continue, le 'SkillsPlang', visant à faciliter le reskilling et l'upskilling préventif des salariés en poste.»

S'assurer d'avancer dans la bonne direction, tirer profit des opportunités et faciliter un marché de l'emploi en pleine mutation nécessite une vision et un plan d'action que la stratégie ADEM2025 déploie sur deux axes: l'accent porté sur les besoins de ses clients et l'optimisation permanente de son organisation interne.

«L'ADEM entend proposer tous les services d'une e-administration, pour offrir une autonomie accrue à certains demandeurs d'emploi, tout en permettant un meilleur suivi des dossiers, une automatisation des tâches à faible valeur ajoutée et une plus grande transparence des processus, afin de garantir également l'accompagnement renforcé des personnes plus éloignées du marché de l'emploi», souligne la directrice.

Plusieurs chiffres clés attestent de l'usage croissant des services digitalisés:

• 26% des postes vacants déclarés à l'ADEM le sont de façon digitalisée

• 43% des employeurs ont utilisé le formulaire en ligne pour effectuer leur feedback sur les candidats assignés (en 2022)

• Un demandeur d'emploi sur cinq (21%) s'est inscrit à l'ADEM via le portail MyGuichet (ouverture du service en janvier 2022)

• 79% des demandes d'aide à la formation professionnelle sont faites via MyGuichet

Le programme eADEM répond pleinement à cette volonté de transformation numérique, en remplaçant les programmes vieillissants par un système IT offrant tout un panel de services digitaux interactifs (ouverture et gestion de dossiers, matching entre offres et demandes, gestion et paiement d'aides financières, gestion des données, services digitaux...). Il sera déployé en étroite collaboration avec le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE), la société luxembourgeoise ARHS et PWC Luxembourg d'ici à 2026.

Les systèmes d'information ont d'ores et déjà été renforcés en vue de garantir la sécurité des données et la fiabilité des échanges, permettant une collaboration fluide avec d'autres acteurs du marché de l'emploi.

Pour accompagner cette transformation, l'ADEM a également mis l'accent sur la montée en compétences de son personnel. Des programmes de formation continue ont été mis en place pour permettre à chaque agent de développer ses compétences et de se familiariser avec les outils et les réglementations les plus récents (gestion électronique des documents, Intelligence artificielle, protection des données personnelles ...).

Le rapport annuel 2022 est publié en format digital. Le PDF peut être téléchargé sur le site internet de l'ADEM (www.adem.lu) sous la rubrique «Publications». En cliquant sur certaines illustrations et photos, vous pouvez accéder à des informations supplémentaires ou consulter des vidéos en ligne.