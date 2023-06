De Gros dovunner kommen nach ëmmer aus Syrien, ronn 89 Syrer hunn eng Demande gemaach. 27 Leit kruten de Flüchtlingsstatut.

Donieft hu 49 Leit am Abrëll eng Demande gemaach, fir temporäre Schutz ze kréien. 45 dovunner kommen aus der Ukrain. An 42 Demandë goufen acceptéiert. Am Mäerz waren et nach 160 där Demanden.

82 Prozent vun den Demanden, déi dëst Joer gemaach goufen fir eng Protection temporaire, goufen iwwregens vun Ukrainer gemaach.

Dës Zuelen huet den Ausseministère publizéiert.