D'Piratepartei huet de Bilan vun de Gemengewale gezunn an en éischten Ausbléck op d'Chamberwale gemaach.

Vun 218 Kandidaten, déi ugetruede sinn, sinn der 19 a Gemengeréit eragewielt ginn. Mam Mandy Arendt zu Colmer-Bierg kënne se déi éischt Buergermeeschtesch stellen.

De Slogan "Gerecht Léisunge fir haut a muer" wëlle se dann och fir d’Chamberwalen iwwerhuelen an deementspriechend och verschidde Programmpunkten. De Fokus soll ënner anerem op den abordabele Wunnraum ewéi op eng gerecht Steierpolitik geluecht ginn.

Dem nationale Spëtzekandidat Sven Clement no ass d’Zil, am Oktober Fraktiounsstäerkt ze erreechen. An deenen nächste Woche ginn dann an de verschiddene Bezierkskongresser d’Kandidatelëschte presentéiert an um nationale Kongress Enn August steet dann och de Walprogramm.