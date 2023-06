Am Dossier Luxembourg Science Center sollt et um Mëttwoch um Stater Geriicht ëm dem Nicolas Didier seng Privatfirma goen.

Méi genee dorëms, datt d’Firma GGM11 ouni gülteg Autorisatioun fir de Science Center geschafft huet.

D’Affär ass awer verréckelt ginn, well den Nicolas Didier, dee gläichzäiteg President vum Science Center a Patron vu GGM11 ass, am Ausland wier, mee viru Geriicht wéilt dobäi sinn.

Ee vun de Virwërf géint den Nicolas Didier, déi virun e puer Méint public gi waren, ass, datt hie sech seng reegelméisseg Vollen tëscht New York a Lëtzebuerg vun der Firma bezuele gelooss huet, där hiren eenzege Client de staatlech subventionéierte Science Center ass.

Iwwerdeems hunn RTL-Informatiounen no am Science Center antëscht fënnef Leit vun hire Posten demissionéiert, dorënner den Directeur scientifique an eng Rëtsch Mediateuren.