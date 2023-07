Sech eng Bréck ofseelen, eng 250 Kilo schwéier entschäerfte Bomm 80 Meter wäit droen oder nach 70 Kilogramm schwéier Pneue vun engem Auto wiesselen.

Dat sinn nëmmen puer vun den Aufgaben, déi d’Participante vum Military Challenge dëst Joer misste meeschteren. Et goufen natierlech vill méi Obstakelen um Circuit, esou de Lieutenant Colonel Guillaume Hansen:

"Ongeféier 20 Obstacelen, déi e bëssi aussergewéinlech sinn, an déi net onbedéngt an enger Kasäre kënne geüübt ginn."

Well dës Hindernisser net um alldeegleche Programm vun der Arméi stinn, mussen d'Participante och op de Military Challenge virbereet ginn, erkläert den Dany Papi adjoint Chef de Sport Moniteur:

"Nodeems d'Obstakele festgeluecht goufen, gëtt dofir gesuergt, dass d'Participanten déi néideg Formatioune kréien, fir dës Hindernisser kënnen ze iwwerwannen."

Nieft der Lëtzebuerger Arméi waren ënner anerem Vertrieder vum CGDIS, der Police, an der Douane dobäi. Awer och Zaldoten aus Frankräich, Däitschland, der Belsch an Holland waren dobäi. Ënnert den 164 Participante waren och 10 Fraen. Fir de Lieutenant Colonel Hansen spigelt dat och déi lues Hausse vu Frae béi der Lëtzebuerger Arméi erëm. Et ass awer net déi éischte Kéier, dass Fraen beim Military Challenge mat maachen. Dat war vun Ufank un de Fall. Iwwerdeems ginn och reng Fraenekippen un den Départ.

Gewonne gouf de Military Challenge dëst Joer vun der Ekipp Tango 1, déi sech aus e puer Lëtzebuerger Unitéiten zesummesetzt. An der Moyenne brauch eng Ekipp 3 Stonnen fir de Circuit ze packen.