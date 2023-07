En Donneschdeg dierft ronderëm de Stauséi nees eng ganz Partie Zaldoten am Asaz sinn.

Et ass nämlech Military Challenge an de Regioune Lëlz an Ënsber.

41 Ekippe mat jeeweils 4 Leit hu sech dëst Joer ugemellt, fir de Parcours mat verschiddenen Hindernisser esou séier ewéi méiglech ze bewältegen.

Nieft der Arméi, der Police, der Douane an dem CGDIS, ginn och auslännesch Ekippen aus der Belsch, Frankräich, Däitschland an Holland un den Depart.