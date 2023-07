D'Police sicht no engem Accident mat enger Foussgängerin an der Gruuss-Strooss zu Wäiswampech de 14. Juli no Zeien.

E Freideg, de 14. Juli, gouf kuerz no 13 Auer eng Foussgängerin um Zebrasträifen ugestouss. D'Police sicht elo nom Chauffer, dee sech mat senger wäisser Jeep duerch d'Bascht gemaach huet. All Beweiser si fir de Policebüro vun Ëlwen ënnert der Nummer (+352) 244 87 1000 oder per Mail op police.TROISVIERGES@police.etat.lu.