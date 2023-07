E Samschdeg huet sech en onbekannte Mann géint 19.10 Auer Zougang zu enger hënneschter Dier vun enger Tankstell zu Wuermer an der Route du Vin verschaaft.

Do huet hien Caissière mat engem Messer menacéiert an ass duerno mam Contenue aus der Keess nees geflücht. Och nees zur hënneschter Dier eraus, sou d'Police. Den Onbekannte wier a Richtung Wuermer Zentrum fortgelaf.

Beschreiwung:

De Mann ass ënner 30 Joer al, huet südlännesch gewierkt an hat e schwaarze Kaputzepullover an e Buff am Gesiicht un. D'Messer, dat hien dobäi hat, huet e roude Grëff.

Eng direkt ageleete Sichaktioun war ouni Succès.