Déi Europäesch Zentralbank huet decidéiert, d'Leetzënsen ëm ee Véierels Prozentpunkt an d'Luucht ze setzen.

Domat klëmmt den Haaptleetzëns op 4,25 Prozent. D'Inflatioun wier de leschte Mount wuel erofgaangen, ma d'EZB rechent awer domat, dass se nach eng Zäit laang op relativ héijem Niveau wäert bleiwen. D'Decisioun vun de Banquieren zu Frankfurt huet natierlech och en direkten Impakt op d'Zënsen hei zu Lëtzebuerg, esou de Jerry Grbic vun der Bankenassociatioun ABBL.

"Et wäert en Impakt hunn an deem Sënn, dass d'Banken an den nächste Méint wäerten hir Zënsen ajustéieren, esouwuel op der Kredit-Säit, wéi op der Depot-Säit wäerte si déi 0,25 un de Client weiderginn fir all déi Clienten, déi en Taux variable hunn an hire Kreditter. Déi éischt Méint vun dësem Joer hu méi Leit en Taux fixe geholl, wéi en Taux variable, esou dass e Véierels vun der Produktioun en Taux variable huet an déi doten Hausse wäert matkréien."

D'Zil vun der Europäescher Zentralbank ass et, mëttelfristeg d'Inflatioun op 2 Prozent erofzekréien. Déi lescht Haussë vun den Zënsen hunn dozou gefouert, dass d'Demande erofgeet an d'Wirtschaft méi lues dréint. Deemno kéint een hoffen, dass d'Zentralbank am September eng Paus mécht an d'Tauxen net nach weider an d'Luucht setzt.