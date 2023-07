Bei Marche-en-Famenne sinn zwou Persoune mat Kagullen bei e Bäcker era gelaf an hunn d'Keess geklaut.

Méi spéit huet d'Lëtzebuerger Police dës zwee franséisch Staatsbierger hei am Land festgeholl. Si ware mat engem Locatiounsauto op der Autobunn A13 ënnerwee.

Déi zwou Persoune sollen e Samschdeg méi fréi am Dag scho fir en Iwwerfall bei Léck responsabel gewiescht sinn, schreift ënnert anerem de belsche L'Avenir op hirem Internetsite. Do wier an engem Kleederbuttek geschoss ginn.

Vun der Lëtzebuerger Police gouf et bis ewell keng Kommunikatioun zu dësem Virfall.