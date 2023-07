E Samschdeg géint 14.30 Auer gouf d'Police wéinst enger Messerpickerei mat zwee Blesséierten an e Bistro an d'Grand-Rue op Gréiwemaacher geruff.

Wéi d'Police am Bulletin schreift, goufe béid Affer mat engem Messer an de Réck gepickt. En Zeien, deen d'Situatioun observéiert hat, konnt der Police och matdeelen, a wéi eng Richtung den Täter geflücht wier. No kuerzer Sich konnt de Mann och gestallt ginn. Hie gouf vun de Polizisten immobiliséiert an duerchsicht. Dobäi goufen e Messer wéi och Droge fonnt.

Déi zwee Affer goufen nach op der Plaz vun de Rettungsekippe behandelt a koumen dono an d'Spidol. Bei den Ermëttlunge koum eraus, datt béid Kierperverletzunge op der Toilette vum Bistro passéiert sinn.

De Parquet gouf informéiert, datt den Täter 90 Gramm Marihuana an 20 Gramm Haschisch bei sech an zwou Persoune mat engem Messer blesséiert hat. Doropshi gouf decidéiert, datt de Mann verhaft sollt ginn. Hien hat e Sonndeg de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.