Wéi de CGDIS mellt, koum et géint 2.30 Auer zu engem Accident zu Bartreng.

En Automobilist ass do an der Rue Gaston Thorn mat sengem Gefier am Gruef gelant. Am Ganze goufe véier Leit blesséiert. Méi Detailer sinn net gewosst.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Mamer souwéi eng Ambulanz vu Mamer, aus der Stad a vu Stengefort.