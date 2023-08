Um Donneschdeg gouf eng Persoun zu Esch vu Bekannten an engem Won geschloen. Hie gouf mat Stéch an d'Spidol bruecht, et besteet keng Liewensgefor.

Den Auto konnt vun enger Policepatrull ugehalen an déi 3 Verdächteger festgeholl ginn. All relevant Géigestänn goufe saiséiert.