D'CMCM mécht e Mëttwoch op eng nei Arnaque opmierksam, bei där Onéierlecher versichen, mam Numm vun der Gesellschaft Leit ëm hier Suen ze bréngen. Méi genee gëtt an engem falsche Schreiwes vun de Leit verlaangt, hier Memberskaart ze erneieren an dowéinst Suen ze iwwerweisen.
Wéi d'CMCM an engem Communiqué an op de Soziale Medie präziséiert, handelt et sech dobäi definitiv ëm eng Phishing-Attack. De Message kéint guer net vun der Gesellschaft kommen, well dës Kaarten ni géingen oflafen an och duerfir keng Bezuelung kéint ufalen.
D'CMCM réit weider, op keng vun de Linken ze klicken, kéng perséinlech Donnéeën oder Bankdate weiderzeginn, an och ëmmer den Ofsender ze kontrolléieren.
Op Nofro hin huet d'CMCM och bestätegt, datt si aktuell eng nei App an den Ëmlaf bréngen. Wéinst de ville Versich vun Onéierlechen a leschter Zäit hätte sech scho méi Leit bei hinne gemellt, well si et fir e weidere Versuch vu Bedruch gehalen hätten.
D'App ass awer effektiv vun der Gesellschaft, deemno gëtt aus der "CMCM"-App elo d'"myCMCM"-App. Wéi et vun offizieller Säit heescht, géingen déi Onéierlech warscheinlech genee dëse Moment notzen, fir d'Leit probéieren am Numm vun der CMCM eranzeleeën.