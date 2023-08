"Liewenswäert, Zukunftssécher a gerecht – dat ass eist Lëtzebuerg". Mat deem Slogan ginn déi Gréng an d'Nationalwalen.

Am Märeler Park huet d'Partei en Donneschdeg de Moien engersäits de Bilan vun de leschten 10 Joer Regierungsaarbecht gezunn an awer och hir Prioritéite fir d'Walen am Oktober presentéiert.

D'Schwéierpunkte vum Walprogramm vun 140 Säite sinn ënnert anerem de Klimaschutz, d'Energietransitioun, de Logement, d'Mobilitéit an d'Steierreform. Ënnert anerem wëllen déi Gréng eng Familljen-Aarbechtszäit aféieren, déi et de Leit erméiglecht, nom Congé parental eng Ënnerstëtzung ze kréien, wa se just nach 70 oder 80 Prozent schaffen.

D'Partei wënscht sech méi Gerechtegkeet a punkto Steieren, andeems d'Leit zum Beispill méi spéit mussen ufänken, Steieren ze bezuelen.

