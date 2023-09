D’Partei huet 6 sougenannten Zukunftsthemen an de Beräicher Logement, Kafkraaft, Energie, Aarbecht, Famill an an der Educatioun definéiert.

Nach 32 Deeg, rechent d'DP-Generalsekretärin Carole Hartmann vir. Dann ass et esou wäit, da sinn d'Walen. An den nächste 5 Woche géing een d'Äerm eropkrämpelen a fir all Stëmm kämpfen.

D'Leit hätten Zukunftsängschten: Kann d'Kafkraaft erhalen an erschwéngleche Wunnraum fonnt ginn? A wéi sinn d'Zukunftschancë vun de Kanner? "No bei dir", de Slogan vum Walkampf wier en Engagement, e Verspriechen an e Programm, huet d'Generalsekretärin betount.

Et wiere 6 Prioritéiten, déi no bei de Leit sinn, seet dann och de Parteipresident Lex Delles. An Zäite vu Logementskris soll en nationale Biergerfong e kollektiven Effort erméiglechen, fir Wunnraum ze schafen. Et wieren innovativ Konzepter néideg, wéi zum Beispill dat vum Mietkaf.

"Wann ech anere Parteien nolauschteren, huet een d’Gefill, se wéilten iwwert eng konservativ Familljepolitik d'Rad vun der Emanzipatioun zréckdréinen", seet de Lex Delles. Job a Famill wier fir d'DP keen entweder oder. E weidere Schrëtt an der Familljepolitik soll eng Erweiderung vum Congé parental vu bis zu 3 Méint sinn. Doriwwer eraus soll e Recht op Deelzäit fir Eltere vu Kanner bis 13 Joer agefouert ginn.

Eng reegelméisseg Upassung vun der Steiertabell un d'Inflatioun an eng Entlaaschtung iwwert d'Steiere wiere fir d'DP eng éischt Prioritéit vun enger nächster Legislatur. Méi Steiergerechtegkeet soll et duerch d'Individualiséierung vun der Besteierung ginn. Wéi d'Leit zesumme liewen, ob bestuet, gepacst oder an enger Koppel, dierft mëttelfristeg kee Krittär sinn, wéi se besteiert ginn, sou de Parteipresident.

Op der Aarbecht soll een dann der DP no an Zukunft duerch eng Joeresaarbechtszäit an Zäitspuerkonte méi Flexibilitéit kréien.

Eng Klimapolitik mam Briecheise wäert net funktionéieren, betount de Lex Delles. Dofir wëll een hei op Biergerbedeelegung setzen. Wa Leit sech keng Photovoltaikanlag leeschte kënnen, soll dës vum Staat virfinanzéiert ginn. Laanscht d'Autobunnen a Schinne solle Photovoltaikanlagen installéiert ginn.

Den nationale Spëtzekandidat a Premier Xavier Bettel huet um Schluss nach drop higewisen, dass d'DP e bëssi vu villem ass: "D'DP ass eng sozial Partei. Et huet keen de Monopol vun enger Sozialpolitik an dësem Land." Hien huet ënner anerem op de Congé parental verwisen an dorobber, dass all Kand e Recht op eng Crèchëplaz hätt. "A mir sinn och eng ökologesch Partei", sou de Premier weider. Et wier een d'Partei vun der aktiver Biergerbedeelegung bei der Klimapolitik, déi vun der Photovoltaik-Offensiv a vum gratis ëffentlechen Transport. "An d’DP ass, ech widderhuelen et net oft genuch, eng liberal Partei. Vu Steiererliichterung bis wäit an d’Mëttelschicht a staarke Betriber", huet de Xavier Bettel dann nach betount.

Hien huet d'Wieler gewarnt, dass wärend dem Walkampf verschidde Parteie wäerte ganz vill verspriechen. Verschidde Spëtzekandidate géinge sech mat onrealistesche Fuerderungen iwwerbidden. Dat däerft et an engem Walkampf awer net ginn, sou d'Kritik vum Staatsminister.

