Zanter dëser Woch presentéiere mir iech am Magazin déi jéngste Kandidaten a Kandidatinne vun all de Lëschten am Kader vun de Chamberswalen den 8. Oktober.

Haut ass et un deene Gréngen. D'Iness Chakir huet 20 Joer an ass zu Diddeleng och schonn am Juni mat an d'Gemengewale gaangen. Elo waart en neie Challenge op déi jonk Schülerin. De Loïc Juchem huet e kuerz a knappen Interview mam Iness gemaach. D'Iness Chakir kënnt aus enger grousser Famill a wollt sech scho vu Kand u fir anerer asetzen. Politesch setzt d'Iness sech virun allem fir Mënscherechter, Chancëgläichheet a fir nohalteg Entwécklung an. Numm: Iness Chakir Alter: 20 Joer Partei: Dei Gréng Gemeng: Diddeleng Bezierk: Süden Beruff: Studentin Politesch Funktiounen: war déi éischt Presidentin vum Jugendparlament Hobbyen: fräiwëlleg Pompjeeën