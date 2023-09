An den Hôpitaux Robert Schuman gouf et zejoert iwwer 192.000 Deeg Hospitalisatioun, dovunner 9.000 op der Intensivstatioun.

An der Moyenne waren d‘Patienten 7 Deeg do am Spidol. Et gouf méi wéi 173.000 Röntge gemaach a méi wéi 24.000 IRMen. Bal 32.000 mol gouf an den Hôpitaux Robert Schuman operéiert.

Interessant sinn och d'Zuele vun den Urgencen: 49.284 Erwuessener sinn 2022 an der Urgence passéiert, bei Persounen ënner 18 Joer waren et der 17.202.

De Ganze Rapport am Detail gëtt et hei!