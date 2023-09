Wéi d'Waasserverwaltung en Donneschdeg matgedeelt huet, ass d'Schwamme am Stauséi nees erlaabt.

Wéinst de saisonale Wiederchangementer hätt sech d'Situatioun am Stauséi vun der Uewersauer verbessert. Analysen hätten erginn, datt d'Konzentratioun vun de Cyano-Bakterien, am Volleksmond Bloalge genannt, net méi geféierlech ass. Dofir ass d'Alerte vun elo un opgehuewen.

An anere Wierder sinn net just Fräizäitaktivitéiten nees erlaabt, ma och d'Schwammen. Dobäi bleift ze bemierken, dass d'Schwammsaison souwisou wéi gewinnt den 30. September op en Enn geet.

Schreiwes

La baignade est à nouveau autorisée dans le lac de la Haute-Sûre (21.09.2023)

Communiqué par : Administration de la gestion de l'eau L'Administration de la gestion de l'eau informe que l'alerte relative aux efflorescences de cyanobactéries dans le lac de la Haute-Sûre est levée. En effet, les changements saisonniers au niveau climatologique et de l'hydrodynamique du lac de la Haute-Sûre ont entraîné un fort déclin de la biomasse de cyanobactéries et la dissipation des efflorescences. Les analyses récentes réalisées par le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) ont montré que les concentrations de cyanotoxines pouvant causer des troubles de santé chez l'Homme et les animaux ont également baissé de façon considérable.

Cette évolution de la situation met fin à l'alerte aux risques microbiologiques et toxiques au niveau de la santé publique liés à la présence d'efflorescences de cyanobactéries. Par conséquent, la pratique d'activités récréatives et sportives peut donc reprendre.

Dans ce contexte, l'Administration de la gestion de l'eau tient à rappeler que, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009, la saison balnéaire se terminera le 30 septembre 2023.

La situation actuelle concernant l'ouverture ou la fermeture des sites officiels de baignade peut être suivie sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau www.waasser.lu et sur le site www.cyanowatch.lu/home.