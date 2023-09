Wéi d'Police mellt, koum et an der Nuecht op en Donneschdeg géint 1.45 Auer zu engem Accident mat Farerflucht an der Stad.

Un der Kräizung Rue de Rollingergund mat der Rue de Reckenthal hat e Chauffer e Busarrêt ze pake kritt an ass éischten Informatiounen no a Richtung Briddel weidergefuer. Et soll sech beim Gefier wuel ëm e schwaarze BMW X1 - e Modell vun 2015 un - handelen, dee um viischten Deel staark beschiedegt ass. All Informatioun ass fir d'Stater Police um (+352) 244401000 oder per E-Mail op police.luxembourg@police.etat.lu. Fall vu Bedruch zu Hamm D'Police mellt dann nach e Virfall, deen e Mëttwoch géint 16.20 Auer zu Hamm geschitt ass. Zwee onbekannten Täter hunn uginn, fir eng benevole Organisatioun ze sammelen a wollten^ sech sou Zoutrëtt zu engem Haus verschafen. Ee vun hinnen hat dobäi no engem Glas Waasser gefrot. Wéi d'Bewunnerin dëst siche gaangen ass, huet den Täter d'Geleeënheet genotzt, fir hire Portmonni ze klauen an ze flüchten. Eng direkt ageleete Sichaktioun war negativ. Ermëttlunge goufe lancéiert. Rappell vun der Police: Wéi en esou Bedruchsfäll verhënnere kann, fënnt een op hirem Site.