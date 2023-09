Hei handelt et sech ëm en neie Modell vum Sozialalmanach, en Aarbechtsgrupp, dee sech domat beschäftegt, wat et heescht aarm ze sinn.

En zitt Konklusiounen a mécht Propose fir déi nei Regierung. Am Kader vum Thema „Aarm mécht krank. Krank mécht aarm“ analyséiere si d‘Zesummenhäng tëscht Aarmut a Gesondheet. Fir si ass Aarmut e Risiko fir d‘Gesondheet et vice versa. Si stelle fest, dass ëmmer méi Leit finanziell net iwwer d‘Ronne kommen.

Fir den Aarmutsproblem zu Lëtzebuerg unzegoen, fuerdert Caritas eng méi koordinéiert Zesummenaarbecht tëschent de responsabele Ministèren. Aarmut wier nämlech ee multidimensionale Problem, deen een net eleng mat engem Ministère geléist kritt. An der Regierung géing et an dësem Aspekt awer e„Silosdenken“ ginn.

Bei der Caritas wënscht ee sech méi Koherenz an der Politik. Méi Suen ze mobiliséieren, wier hei awer net déi richteg Léisung, d‘Ausbildung am soziale Beräich misst méi gefuerdert ginn, d‘Leit géingen hei net genuch op d‘Thema Aarmut virbereet ginn, heescht et nach vun der Caritas.