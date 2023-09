Den aktuelle Modell vun de Betreiungs-Strukture géing den Elteren an de Kanner keng zefriddestellend Léisung bidden.

D'Eltere géifen de Choix ewech geholl kréien, well si et sech net leeschte kéinten, fir méi Zäit mat hire Kanner ze verbréngen. Wien seng Kanner awer selwer versuerge wëll a se net an eng Crèche schéckt, dee géing guer näischt kréien. Dowéinst fuerderen d'Piraten d’Aféiere vum bore Chèque-service d’accueil.

Et wär och eng Ongerechtegkeet, datt de Partner just e Congé de naissance vun 10 Deeg kritt.