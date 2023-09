Trotz Krisen hätt d'Kooperatiounsaarbecht seng Friichte gedroen. D'UNO-Zil fir nohalteg Entwécklung wier iwwerdeems awer just nach schwéier anzehalen.

Véier Joer Kooperatiounsaarbecht, déi virun allem vun diverse Krise gepräägt waren - esou kann een de Bilan vum zoustännege Minister Franz Fayot resuméieren, deen e Freideg de Mëtteg op enger Pressekonferenz op d’Aarbecht vun de leschte Joren zréckgekuckt huet.

De Minister huet zouginn, datt et ëmmer méi onrealistesch gëtt, d’Ziler vun der nohalteger Entwécklung vun der UNO bis 2030 ze areechen. An dat hätt och sécherlech mat de Krisen ze dinn, huet de Franz Fayot betount. D’Kooperatiounsaarbecht huet natierlech och ënnert der Pandemie gelidden. An awer hätt een deemools séier an effikass agéiert :

"Duerch speziell Mandater vu LuxDev fir an eise Partnerlänner op Besoinen ze reagéieren, fir de Gesondheetssecteur aktiv ze ënnerstëtzen. An dat och mat anere Partner, zum Beispill am Senegal, Laos, Burkina Faso a Kosovo."

Iwwert de Kovax-Mechanismus huet de Grand-Duché iwwerdeems 660.000 Dose Covid-Impfstoff an aner Länner geliwwert. Alles an allem huet Lëtzebuerg bis Abrëll zejoert 70,5 Milliounen am Kampf géint d'Pandemie contribuéiert.

Eng weider Kris ass da mam Ukrain-Krich komm:

"Mir hunn zanter Februar 2022 iwwer 11,4 Milliounen un humanitärer an 2,8 Milliounen un Ënnerstëtzung fir d'Rekonstruktioun un d'Ukrain ginn an da kommen nach iwwer 10 Milliounen u materieller Ënnerstëtzung dobäi, wéi Generatoren, medezinescht Material an Ambulanzen."

D’Rekonstruktioun vum Land géif laangwiereg a schwiereg ginn, ma Lëtzebuerg géif zesumme mat der Ukrain kucken, a wéi enge Beräicher an a wéi enge Regiounen ee sech engagéiere kann.

E weidere Volet vum Ministère si bilateral Kooperatiounen. Divers Militärcoupen hunn dofir gesuergt, datt d’Zesummenaarbechte mat Partnerlänner suspendéiert goufen, wéi am Niger, Mali, oder Myanmar. Op der anerer Säit goufen awer och Accorde mat neie Partnerlänner ënnerschriwwen, wéi dem Ruanda, Costa Rica a Benin, huet de Franz Fayot nach betount.