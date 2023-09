Nieft dem blesséierte Motocyclist mellt de CGDIS ee weidere Blesséierten no enger Kollisioun tëscht zwee Ween tëscht Éilereng a Monnerech.

Géint 10.50 Auer e Freideg de Moien huet et um CR172 tëscht Éilereng a Monnerech tëscht zwee Autoe geknuppt. Eng Persoun gouf beim Accident blesséiert. D'Rettungsekippe vun Esch-Uelzecht a Monnerech waren op der Plaz.

Zu Réimech an der Route de l'Europe gouf iwwerdeems kuerz virun 13 Auer e Motocyclist vun engem Auto ugestouss a blesséiert. Am Asaz waren d'Ambulancieren aus der Stad an d'Pompjeeë vu Réimech.