An Zesummenhang mat engem arméierten Iwwerfall op eng Tankstell zu Diddeleng am Dezember 2022, freet d'Police no Hiweiser.

Geschitt ass den Iwwerfall den 8. Dezember lescht Joer géint 23.35 Auer op enger Tankstell an der Diddelenger Route de Luxembourg. All hëllefräich Informatioun ass der Police per Email un spj.rgb@police.etat.lu oder per Telefon op der Nummer (+352) 244 60 11 10 ze mellen.