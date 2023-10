Och d'Lëtzebuerger, déi an der Regioun sinn, solle sech a Sécherheet bréngen an d'Entwécklunge vun der Situatioun suivéieren.

D'Lëtzebuerger Regierung warnt virum Hannergrond vun der eeschter Situatioun an Israel viru Reesen an d'Land am Noen Osten. D'Leit, déi an Israel sinn, sollen op sech oppassen an d'Uweisunge vun de lokalen Autoritéite respektéieren.

Donieft recommandéiert den Ausseministère, déi sech nach net op der Plattform LamA - Lëtzebuerger am Ausland - registréiert hunn, dëst ze maachen an hir Presenz der konsularescher Berodungs vum Ministère per Mail op

assistance.consulaire@mae.etat.lu ze mellen.

D'Schreiwes vum Ministère

Avis de voyage : Israël

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennesAu vu de la situation actuelle en Israël, le gouvernement luxembourgeois déconseille fortement à ses ressortissants tout déplacement en Israël et dans la region.

Le gouvernement invite par ailleurs les ressortissants luxembourgeois présents dans la région à faire preuve d'une vigilance accrue, à se tenir informés de l'évolution de la situation et à tenir compte des instructions des autorités locales. Des perturbations du trafic aérien ne sont pas à exclure.

Nous recommandons à tout ressortissant luxembourgeois qui n'a pas encore enregistré sa présence sur la plateforme LamA - Lëtzebuerger am Ausland - de le faire et de signaler également sa présence à l'Assistance consulaire du Ministère des Affaires étrangères et européennes: assistance.consulaire@mae.etat.lu