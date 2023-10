Et ass dee Bezierk, an deem d'Leit de Sonndeg de Moien déi mannste Kräizer misste maachen. 7 Sëtz ginn et am Osten ze verginn.

Mam Paulette Lenert, dem Lex Delles an dem Henri Kox ware bis elo dräi Minister aus dem Osten an der Regierung vertrueden. Wéi gesinn d'Miseler dann déi aktuell Situatioun, bleift alles, wéi et war oder komme grouss Changementer? Den Dan Wiroth war de Sonndeg de Moien op Réimech an huet do déi éischten Andréck vun de Wieler virum Walbüro gesammelt.