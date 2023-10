E Sonndeg goufen an deenen zwou Ostgemenge Bäerdref a Beefort nei Gemengeconseile gewielt.

An der Proporzgemeng Beefort war et am Walkampf tëscht deenen zwou Lëschten deels méi rau erofgaangen, ma trotzdeem gouf bei der Besetzung vum Schäfferot no de perséinleche Stëmme gekuckt. An der Majorzgemeng Bäerdref war dat iwwerdeems net de Fall.

Beefort/Bäerdref - Reportage vum Marc Hoscheid

Mee fänke mer zu Beefort un. Hei gouf d'Walresultat vum 11. Juni annuléiert, well d'Verwaltungsgeriicht zur Konklusioun komm war, datt ee Kandidat vun der "Biergerlëscht Beefort, Déiljen, Grondhaff" net hätt dierfen untrieden. Beim éischte Versuch hat dës Lëscht mat 8 Kandidate 4 Sëtz kritt, d'Lëscht "Är Lett" ronderëm den deemolege Buergermeeschter Camille Hoffmann krut der 7. Den 8. Oktober sinn zwou komplett Lëschten ugetrueden an dës Kéier konnt d'Biergerlëscht mat 6 Sëtz d'Majoritéit erreechen. Mam Jean-Luc Nosbusch krut awer ee Vertrieder vun "Är Lett" déi meeschte Stëmmen. De Bruno Domingues vun der Biergerlëscht koum op Plaz 2 an hätt mat senger Majoritéit Buergermeeschter kënne ginn, mee hien iwwerléisst de Posten dem Éischtgewielten. Dat wier a sengen An nëmme konsequent. "Mir hu jo vun Ufank u gesot, datt mir zum Wielerwëlle stinn an zu méi Transparenz. An eisen Haaptmotto war jo och mateneen an net géinteneen. Dunn hu mer Kontakt opgeholl, hunn e bëssi geschwat a firwat net mateneen an dofir hu mer eis dunn decidéiert."

De Jean-Luc Nosbusch hält et aktuell iwwerdeems net fir néideg, mat der Press ze schwätzen, hien hätt kee spezielle Kommentar zu der Wal.

Anescht verhält et sech bei den Nopere vu Bäerdref. Hei waren d'Wale vum 11. Juni wéinst dem Doud vun engem Kandidat, sou wéi d'Gesetz et fir Majorzgemenge virgesäit, verréckelt ginn. De Buergermeeschter Joe Nilles konnt déi meeschte Stëmme fir sech verbuchen, dat virum Ben Streff an dem Marc Wintersdorf. Ma de Ben Streff wäert awer net an de Schäfferot kommen, mee dofir de Véiertgewielten Daniel Scharff. Dat erkläert de Joe Nilles esou:

"De Ben Streff ass am Ufank vun eis gefrot ginn, fir mat an eis Ekipp an hat du seng Grënn, fir eben net mat eis an d'Ekipp ze goen a fir eng eegen Ekipp oder eng aner Ekipp opzestellen. Dann ass et natierlech schwéier, wann ech mech géint d'Leit stellen, dono vun der Majoritéit vun deene Leit gewielt ze ginn."

Dem Ben Streff no ass dat allerdéngs net déi ganz Wouerecht. Et hätt een effektiv matenee geschwat an et wier ee sech am Prinzip och eens gewiescht. Ma eng Zesummenaarbecht wier um Ëmgank mam fréieren ADR-President Jean Schoos gescheitert.

"Et geet ëm Prinzippien, déi een a sengem Liewe muss hunn an déi heesche bei mir ganz kloer ni mat Riets. Hien huet dat deemools änlech gesinn a gesot, datt hien och net mam Här Schoos op eng Lëscht goe géing. Dat war no e puer Wochen dunn aneschters, dunn hunn ech gesot, hie misst sech decidéieren, wien e gären hätt. Hien huet sech fir den Här Schoos entscheet."

De Jean Schoos huet et iwwerdeems als Néngtgewielten esou just an de Gemengerot gepackt.