Zanter 35 Joer gehéiert de Cremant zu de wichtegste Spezialitéite op der Lëtzebuerger Musel. Wat 1991 als offiziell Appellatioun gestart ass, huet sech haut zu enger richteger Erfollegsgeschicht entwéckelt. De Lëtzebuerger Spruddel ass net nëmmen hei am Land beléift, mee och ëmmer méi am Ausland gefrot.
Vun enger Iddi zur nationaler Erfollegsgeschicht
Am Joer 1991 krut de Lëtzebuerger Cremant säin offizielle Statut. D’Wënzer hunn deemools decidéiert, op eng héich Qualitéit ze setzen an de Spruddel no der traditioneller Fläsche Gärung ze produzéieren – der selwechter Method, déi och an der Champagne benotzt gëtt.
Dës Entscheedung huet sech gelount: Haut ass de Cremant ee vun de bekanntste Wäiner aus Lëtzebuerg.
Millioune Fläschen all Joer
Mëttlerweil gi Millioune Fläsche Cremant all Joer produzéiert. E groussen Deel dovu kënnt vun der Musel, wou d’Wënzer vun de besonnesche Buedem- a Klimabedéngunge profitéieren. De Spruddel gëtt a verschiddene Varianten hiergestallt – vu brut bis rosé – a gëtt dacks bei Fester, Feierlechkeeten oder als Aperitif zerwéiert.
Héich Qualitéit duerch streng Kontrollen
Fir datt e Wäi sech iwwerhaapt Cremant dierf nennen, muss en eng Rei vu strenge Critèren erfëllen. Nieft der traditioneller Produktiounsmethod ginn och Qualitéitskontrollen duerchgefouert, ier d’Fläschen op de Marché kommen. Dat garantéiert, datt de Lëtzebuerger Cremant fir seng héich Qualitéit bekannt bleift.
E wichtegen Deel vun der Wäi-Kultur
Fir vill Wënzer an der Musel-Regioun ass de Cremant haut net méi en Nieweprodukt, mee e wichtege Bestanddeel vun hirer Produktioun.
No 35 Joer ass kloer: De Lëtzebuerger Cremant huet sech fest an der Wäi-Kultur vum Land etabléiert an et gesäit ganz duerno aus, wéi wann d’Geschicht vum Spruddel nach laang net eriwwer wier.