An enger ganzer Partie europäesche Stied kënnt et ëmmer nees zu Pro-Palästina-Demonstratiounen.

Sou och zu Lëtzebuerg. D'Shoura, d'musulmanesch Communautéit hei am Land, hat um Samschdeg nees op eng Manifestatioun an d'Stad invitéiert.

E puer Honnert Leit sinn am Cortège vum Kierchbierg bis op d'Clairefontainesplaz getrëppelt.

Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Bei de Rieden do, gouf d'Leed vum palästinensesche Vollek an der Gazasträif ënnerstrach an eng direkt Wafferou gefuerdert.

Hei d'Schreiwes

Le CPJPO a invité ses membres et sympathisants à participer à la manifestation de solidarité avec la Palestine organisée ce samedi 28 octobre par la Shoura, l'assemblée de la communauté musulmane du Luxembourg.Vous trouverez en annexe le texte de l'intervention du représentant du CPJPO, Claude Grégoire.

"Nous avons tous le cœur meurtri. Et sommes en pensée avec les habitants à Gaza. Alors que leur terre est frappée par des armes les plus modernes et destructrices. Par des armes interdites comme le phosphore blanc. Et financées par les milliards en aide militaire des États-Unis. Armes qui sont testées sur le peuple palestinien. Et dont les valeurs à la bourse grimperont.

Nous sommes tous incrédules, révoltés.Devant la complicité de l'UE avec crimes de guerre. Enfin ... la complicité de ceux qui ont le pouvoir en UE et ailleurs. Car si les gouvernements sont avec Israël.. Les peuples eux sont avec la Palestine. Que ce soit en UE ou dans certains pays arabes

Depuis hier Israël a coupé Gaza non seulement de vivres, d'eau, d'électricité, de fuel de médicaments, mais désormais aussi Internet et le téléphone. Gaza est sans communication, sans voix. Les journalistes et les bâtiments des médias sont ciblés. Afin que le monde n'ait pas d'images des crimes de guerre commis.

Merci d'être venus aussi nombreux. Alors qu'en France, en Allemagne ... on interdit les rassemblements de solidarité avec Gaza. On essaie d'interdire des associations. De faire taire les voix palestiniennes.A nous de soutenir les Palestiniens. Les soutenir c'est défendre la démocratie pas seulement là-bas mais aussi ici. C'est défendre aussi le Droit international, c'est dire non au Droit du plus fort.

Merci à la Shoura, l'assemblée de la communauté musulmane du Luxembourg d'avoir organisé ce rassemblement.

Merci aussi de permettre au CPJPO de s'exprimer.

Face aux effroyables bombardements, au million de personnes déplacées, à la mort de plus de 3000 enfants, aux dizaines de milliers de personnes cherchant refuge dans des hôpitaux eux-mêmes ciblés, face aux victimes encore en vie sous les décombres qu'on n'arrive pas à sauver, une large mobilisation de la société civile est nécessaire. Au Luxembourg, à l'image de la solidarité s'exprime déjà partout dans le monde.

Nous demandons, de concert avec le secrétaire général des Nations Unies, le pape, les nombreuses nations et d'innombrables voix de par le monde, un cessez-le feu immédiat. Comme le demande l'Assemblée Générale des N-U depuis hier et ce avec la voix du Luxembourg. Nous dénonçons la conduite honteuse d'autres diplomates, présidents et chefs d'État de l'Union européenne. Nous dénonçons leurs doubles standards, leur vision profondément raciste de la valeur d'une vie humaine. Ne savent-ils pas que la souffrance d'une mère palestinienne qui voit son enfant tué est tout aussi grande que celle d'une mère israélienne ?

Y aura-t-il un jour un dirigeant européen pour dire stop à Israël ? La violence n'a pas commencé le 7 octobre. Elle a un contexte (même si souvent on essaie de nous le cacher) :

Le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé - ce après avoir condamné les crimes de guerre commis en Israël le 7 octobre, ce que nous tous avons fait et continuons à faire. Je cite M Guterres : « les attaques du Hamas ne se sont pas passées dans un vide. Le peuple palestinien est soumis depuis 56 ans à une occupation étouffante. Sa terre, en proie à la violence, est progressivement dévorée par les colonies, son économie étouffée, ses habitants déplacés et leurs maisons démolies ».

La plupart des 2,3 millions Palestiniens de Gaza, avec leurs ancêtres, ont déjà été expulsés de leur terre il y a 75 ans, souvent délogés plusieurs fois. On les traite désormais pire que des animaux dans une cage. Le ministre de l'armée d'Israël l'avait bien annoncé et il est en train de le faire, avec la bénédiction des États-Unis et de l'UE.

Jérusalem ou Al Quds jadis était une ville ouverte où coexistaient musulmans, chrétiens et juifs. Une ville qui abrite les lieux saints des trois religions, une ville appelée à être capitale de deux États, Israël et la Palestine, en accord avec le droit international. Or depuis l'annexion illégale de Jérusalem-Est et au-delà en 1980, la ville trois fois sainte est judaïsée, les habitants palestiniens chassés et remplacés par des colons, leurs maisons détruites et les provocations et violences contre les fidèles et lieux saints de l'Islam et du Christianisme augmentent de jour en jour. Tout comme si le gouvernement israélien extrémiste voulait transformer un conflit territorial en conflit religieux.

Gardons-nous aussi de leur propagande de guerre. Car nous connaissons les terribles conséquences de ladite « guerre contre le terrorisme » qui a déjà causé tant de morts dans cette région du monde. L'intensification de la guerre, de l'oppression, de l'Apartheid ne mèneront jamais à la paix.

Le monde a besoin d'un cessez-le-feu immédiat, de la libération des otages à Gaza et des prisonniers palestiniens en Israël - qui sont eux aussi des otages, de la fin du blocus de Gaza, Gaza prison à ciel ouvert depuis fort trop longtemps.

Le monde a besoin d'une solution politique en accord avec le droit international. Les Palestiniens eux ont droit à la dignité, à l'autodétermination, aux droits humains. Et pour cela ils ont besoin et ils ont droit à notre solidarité.

Pour terminer, permettez-moi de dire: Le CPJPO, organisation laïque et pour le vivre ensemble au Luxembourg qui s'engage depuis plus de 20 ans pour la paix et la justice et pour les droits du peuple palestinien, a demandé autorisation à manifester plusieurs samedis de suite. Vous aurez plus d'informations. Ensemble nous serons plus forts pour préserver la valeur de la vie humaine et le droit de chacun à la justice."